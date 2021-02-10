Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı

10.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:06

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marcel Tisserand da antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

TISSERAND DA ANTRENMANDA YER ALDI

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marcel Tisserand antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı
Haber Yorumları (1)
TAMER: fenerbahçe en kötü kadrosuyla çıksa dün başakşehiri yenmesi gerekirdi çünkü başakşehirinde en az 10 eksiği vardı ama elendi belli Fenerbahçede sıkıntı var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 22:52:27. #1.16#
title