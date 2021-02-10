Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marcel Tisserand da antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

TISSERAND DA ANTRENMANDA YER ALDI

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marcel Tisserand antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.