Sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek
22.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:13
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.
2 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
TRT Spor'un haberine göre; Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini korurken, maça yetişmemesi durumunda Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor.