Sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.

2 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre; Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini korurken, maça yetişmemesi durumunda Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor.