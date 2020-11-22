Sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek
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Sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

22.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:13

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.

2 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre; Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini korurken, maça yetişmemesi durumunda Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek
Haber Yorumları (1)
BETEROF: meraklanmayın hakemler koczadelere macı kazandırırlar tff mhk yi dizayn eden koc zadeler deyilmi bjk şimdiden hakem kurbanı olarak entrikaya mahkum edilip planlanmıştır
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