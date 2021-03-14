Sakatlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçına devam edemedi

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.

MESUT ÖZİL TRİBÜNDE

Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Mesut Özil, Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

CANER KULÜBEDE

Trabzonspor maçı öncesi kadro dışında bırakılan tecrübeli sol bek Caner Erkin, 3 haftanın ardından Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.