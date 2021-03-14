Sakatlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçına devam edemedi
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Sakatlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçına devam edemedi

14.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:47

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.

MESUT ÖZİL TRİBÜNDE

Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Mesut Özil, Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Sakatlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçına devam edemedi

CANER KULÜBEDE

Trabzonspor maçı öncesi kadro dışında bırakılan tecrübeli sol bek Caner Erkin, 3 haftanın ardından Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Sakatlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçına devam edemedi
Sakatlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçına devam edemedi
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