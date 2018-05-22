Sakaryaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off'ta Finale Çıktı
TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek finalde Afjet Afyonspor'un rakibi oldu.
TFF 2. lig play-Off yarı finalinde Sakaryaspor, deplasmanda 4-1 yendiği Gümüşhanespor'u evinde de 2-1 mağlup etti ve Afjet Afyonspor'un ardından adını finale yazdırdı. Bu sonuca göre Sakaryaspor ve Afyonspor, pazar günü mersin Stadyumu'nda Altay ve Hatay'ın ardından Spor Toto 1. lig'e yükselmek için mücadele edecek. İlk maçın avantajıyla sahaya çıkan Sakaryaspor, müthiş taraftarının desteğiyle mücadeleye hızlı başladı. karşılaşmanın 14. dakikasında Talha mayhoş ile 1-0 öne geçen Yeşil-Beyazlılar, bu dakika sonrasında oyunu rölantiye aldı.
SON SÖZ BATUHANDAN
İki ekip de pozisyonlar bulurken, mücadelenin ilk yarısı 1-0f Sakaryaspor lehine sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Gümüşhane aradığı golü 69'da Berk İsmail ünsal'la bulsa da bu sonuç ev sahibine yarıyordu. kırmızı-Beyazlılar, kalan 20 dakikada baskılarını artırsa da son sözü yine Batuhan karadeniz söyledi: 2-1. Bu sonucun ardından Afyonspor'un ardından adını finale yazdıran Sakaryaspor oldu.
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Aklımda bir tek sen SANLİ SAKARYASPOR göç baslasin artık yeter surundugun ayağa kak SAKARYASPORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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afyon un gücünü unutmadan yorum yapınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah belanızı versin finale yükselen afyonsporumuzdan tek kelime yazı yazmıyonuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ptt1.ligde şiddete huzursuzluga cirkinlige neden olacak takım inşallah çıkamaz 1.lige.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu şehir bulunduğu yeri hak etmiyor taraftarıyla camiasıyla süper lig de olması lazım. Sakarya Mersin e akacak şampiyon olacakCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır