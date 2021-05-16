Sakarya'da TIR'la şampiyonluk turu attı
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Sakarya'da TIR'la şampiyonluk turu attı

Sakarya'da TIR'la şampiyonluk turu attı
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Spor

SAKARYA'da, Beşiktaş taraftarı takımının şampiyonluğunu TIR ile şehir turu atarak kutladı.

SAKARYA'da, Beşiktaş taraftarı takımının şampiyonluğunu TIR ile şehir turu atarak kutladı. 

İzmir'de oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle şehir genelinde cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlamalarının yapılmayacağı yönünde karar alınmasına rağmen Sakarya'nın Serdivan ilçesinde siyah-beyazlı bir taraftar, önüne Beşiktaş bayrağı astığı TIR ile şehirde şampiyonluk turu attı. TIR sürücüsü, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde şampiyonluk turu sonrasında evinin yolunu tuttu.  


- Sakarya
Sakarya'da TIR'la şampiyonluk turu attı
Sakarya'da TIR'la şampiyonluk turu attı
Sakarya'da TIR'la şampiyonluk turu attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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