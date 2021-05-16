Sakarya'da TIR'la şampiyonluk turu attı

SAKARYA'da, Beşiktaş taraftarı takımının şampiyonluğunu TIR ile şehir turu atarak kutladı.

SAKARYA 'da, Beşiktaş taraftarı takımının şampiyonluğunu TIR ile şehir turu atarak kutladı.

İzmir'de oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle şehir genelinde cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlamalarının yapılmayacağı yönünde karar alınmasına rağmen Sakarya'nın Serdivan ilçesinde siyah-beyazlı bir taraftar, önüne Beşiktaş bayrağı astığı TIR ile şehirde şampiyonluk turu attı. TIR sürücüsü, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde şampiyonluk turu sonrasında evinin yolunu tuttu.

- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR