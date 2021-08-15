Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor
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Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor

Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Camili Mahallesi'nde 23-24 Ekim ile 30-31 Ekim'de çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki iki start noktası, Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığınca asfaltlanarak sporcuların konforlu ve güvenli rekabet etmelerine uygun hale getirildi.

Gerekli çevre düzenlemelerinden sonra hazırlıkları tamamlanacak bisiklet vadisi, şampiyonaya için gün sayıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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