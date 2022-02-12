Sait Karafırtınalar: "Mücadeleden memnunum" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sait Karafırtınalar: "Mücadeleden memnunum"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sait Karafırtınalar:

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adanaspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesinden memnumum" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adanaspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesinden memnumum" dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Puan kaybettik ama yenilmememiz gereken bir maçtı. Eksik oyuncularımız vardı. Oynanan oyun tatmin etmedi ama mücadeleden memnunum. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sait Karafırtınalar, Adanaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title