Sait Karafırtınalar: "Mücadeleden memnunum"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adanaspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesinden memnumum" dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Puan kaybettik ama yenilmememiz gereken bir maçtı. Eksik oyuncularımız vardı. Oynanan oyun tatmin etmedi ama mücadeleden memnunum. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor