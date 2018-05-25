Saint Petersburg'da Putin-Macron Zirvesi

Saint Petersburg Ekonomi Forumu'na katılmak üzere iki günlük resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Author: euronews-tr

Tags: Vladimir Putin Emmanuel Macron Kuzey Kore Donald Trump İran ile nükleer anlaşma Posted: 24 mei 2018