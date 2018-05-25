Saint Petersburg'da Putin-Macron Zirvesi
Saint Petersburg Ekonomi Forumu'na katılmak üzere iki günlük resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Saint Petersburg Ekonomi Forumu'na katılmak üzere iki günlük resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Author: euronews-tr
Tags: Vladimir Putin Emmanuel Macron Kuzey Kore Donald Trump İran ile nükleer anlaşma Posted: 24 mei 2018
Kaynak: Euronews.com