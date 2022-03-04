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Şahinbeyli sporcu tekvando şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şahinbeyli sporcu tekvando şampiyonu

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Efe Emre Çelik okullar arası tekvando müsabakasında şampiyon olarak Şahinbey'in gururu oldu.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Efe Emre Çelik okullar arası tekvando müsabakasında şampiyon olarak Şahinbey'in gururu oldu.

2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamındaki tekvando müsabakaları yapıldı. Yıldızlar ve gençler yaş kategorisinde Yıldızlar Okullar Arası Tekvando müsabakasında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Efe Emre Çelik başarılı maçlar ortaya koyarak şampiyon oldu.

"Tesisleşmeye önemli yatırımlar yaptık"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan başarıların yapılan yatırımlarla geldiğini belirterek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak biz sporu tabana yaymak istiyoruz. Bunun için Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu önderliğinde gençlerimize eşofman takımı, tişört, futbol, voleybol, basketbol topları ve spor ayakkabı dağıtımı yaparak spora teşvik ediyoruz. Faal sporcu sayımızı daha da artırarak sporu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında tesisleşme ile ilgili de önemli çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın sonucunda sporcularımız madalyalar kazanıp dereceler elde ediyorlar. Efe Emre Çelik'te bu sporcularımızdan birisi elde etmiş olduğu şampiyonluklar bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbeyli sporcu tekvando şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emre Çelik, Şampiyon, Şahinbey, gençlik, Spor, Haberler

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