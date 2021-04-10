Sahasında 6 maçtır kazanamayan Liverpool, Aston Villa'yı 2-1 yendi ve kötü seriye son verdi

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, sahasında Aston Villa'yı 2-1 yenerek 6 maç sonra evinde güldü ve derin bir 'oh' çekti. Kırmızılar'a galibiyeti getiren gol 90. dakikada Trent Alexander-Arnold'dan geldi. 2021 yılında ilk kez Anfield Road'da kazanan İngiliz devi, puanını 52'ye yükseltti.