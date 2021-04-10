Sahasında 6 maçtır kazanamayan Liverpool, Aston Villa'yı 2-1 yendi ve kötü seriye son verdi
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Sahasında 6 maçtır kazanamayan Liverpool, Aston Villa'yı 2-1 yendi ve kötü seriye son verdi

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Sahasında 6 maçtır kazanamayan Liverpool, Aston Villa'yı 2-1 yendi ve kötü seriye son verdi

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, sahasında Aston Villa'yı 2-1 yenerek 6 maç sonra evinde güldü ve derin bir 'oh' çekti. Kırmızılar'a galibiyeti getiren gol 90. dakikada Trent Alexander-Arnold'dan geldi. 2021 yılında ilk kez Anfield Road'da kazanan İngiliz devi, puanını 52'ye yükseltti.

6 maçtır evinde galibiyet yüzü göremeyen Liverpool, 90.dakikada bulduğu golle Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kötü seriye son verdi.

ALEXANDER-ARNOLD GALİBİYETİ GETİRDİ

Aston Villa, 43. dakikada Watkins'in attığı golle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 57. dakikada Salah kaydetti. 90'da sahneye çıkan Trent Alexander-Arnold, attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Liverpool'un 45+2. dakikada Firmino ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

OZAN, 89 DAKİKA SAHADA KALDI

Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini Xherdan Shaqiri'ye bıraktı. Premier Lig'de evinde 6 maç yenildikten sonra galibiyetle tanışan Liverpool, puanını 52 yaptı ve ilk 4 sıra için önemli bir adım attı. Son 5 maçının4'ünü kazanamayan Aston Villa ise 44 puanda kaldı.

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