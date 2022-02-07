Şahan Gökbakar açtı ağzını yumdu gözünü! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımına beğeni yağdı
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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Burak Elmas ve yönetimine ağır ifadelerle yüklendi. Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu koskoca kulübü bu hale getiren başkan ve yönetim kurulu, başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler. Tarihin en kötü dönemi devam ediyor" dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medyadan sarı-kırmızılıların başkanını hedef aldı.
"TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİ DEVAM EDİYOR"
Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada, "Galatasaray bugün 2 puan daha kaybetti. Maçın ikinci yarısında kaleyi bulan şutu sıfır(0) olan bir Galatasaray izledik. Bu koskoca kulübü bu hale getiren başkan ve yönetim kurulu, başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler. Tarihin en kötü dönemi devam ediyor" dedi.
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