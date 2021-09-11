Yeşil saha kesmedi, sosyal medyada da taraftarı coşturdu! Pjanic'in paylaşımına beğeni yağıyor
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Pjanic hem yaptığı asistle hem de sahadaki başarılı performansla taraftarı mest etti. Yıldız futbolcunun maç sonunda yaptığı, "Tanıştığımıza memnun oldum, benim adım Miralem Pjanic" paylaşımına ise beğeni yağdı.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla rahat geçtiği maça Pjanic ve Batshuayi damgasını vurdu. Siyah-beyazlıların iki yeni transferi ortaya koyduğu performansla taraftarlardan tam not aldı.
"TANIŞTIĞIMIZA MEMNUN OLDUM"
Karşılaşmada Batshuayi'nin attığı ilk golün asistini yapan Pjanic, başarılı pas tercihleri ve zeki oyun görüşüyle taraftarları büyüledi. Maç sonunda sosyal medyadan, "Tanıştığımıza memnun oldum, benim adım Miralem Pjanic" paylaşımı yapan futbolcuya beğeni yağdı.
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