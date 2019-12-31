SAHA İstanbul’un tek rakibi Airbus
Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Genel Sekreteri İlhami Keleş, Avrupa'nın ikinci büyük kümelenmesi olduklarını söyleyerek, meşhur espriye atıfta bulunuyor ve "Kümelenmedeki büyüklüğümüzde tek rakibimiz Airbus" diyor.
31.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:50
Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Genel Sekreteri İlhami Keleş, Avrupa'nın ikinci büyük kümelenmesi olduklarını söyleyerek, meşhur espriye atıfta bulunuyor ve "Kümelenmedeki büyüklüğümüzde tek rakibimiz Airbus" diyor.
Kaynak: Dunya.com