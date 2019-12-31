SAHA İstanbul’un tek rakibi Airbus

31.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:50

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Genel Sekreteri İlhami Keleş, Avrupa'nın ikinci büyük kümelenmesi olduklarını söyleyerek, meşhur espriye atıfta bulunuyor ve "Kümelenmedeki büyüklüğümüzde tek rakibimiz Airbus" diyor.