Sağlıkspor farklı kazandı

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor, rakibi Esen Makina Belsinspor'u 4-1 mağlup etti.

08.10.2019 09:09
Sağlıkspor farklı kazandı

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor, rakibi Esen Makina Belsinspor'u 4-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Suat Alptekin xx, Furkan Ulu xx, Muhammed Ülker xx


Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xxx, Ömer Gün xxx, Mustafa Yerli xxx, Adem Demircioğlu xxx, Eray Akyol xxx, Batuhan Şimşek xxx, Sadık Yücel xxx, Seyfettin Yesügey xxx, Şuayip Ceylan xxx, Mehmet Can Kaya xxx, Mevlüt Metin xxx,


Esen Makina Belsinspor: Emre Kara x, Mehmet Ali İmren x, Tarık Türker x, Furkan Dur x (Dk.33 Vedat Daşçı x), Şenol Büyükçekiç x, Turgut Yetük x, Mücahit Baykaldı x, Hasan Yazgan x, Furkan Hançer x, Samet Gümüş x, Harun Çetin


Goller: Seyfettin Yesügey Dk.42, 55 ve 72, Batuhan Şimşek Dk.90 (Sağlıkspor) Tolga Cansu Dk.85 (Esen Makina Belsinspor)


Kırmızı Kart: Ömer Gün Dk.55 (Sağlıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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