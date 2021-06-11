Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için Beyköy'e kadar pedal çevirdi.

Düzce Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için Beyköy'e kadar pedal çevirdi.

Düzce Gençlik Merkezi, çeşitli etkinlikler ile gençlerin faaliyette bulunmasını sağlıyor. Bu kapsamda Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor kulübü bünyesinde bulunan gönüllü gençlerle birlikte program düzenlendi. Bu kapsamda Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nden polis eskortu ile Beyköy'e kadar gönüllüler bisikletle pedal çevirdi. Sağlıklı yaşam için yapılan faaliyete gençler büyük destek verdi. Gençlik merkezi bu şekilde yapılacak faaliyetleri sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:05:15. #1.15#

title