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Almanya'da ihraç edilen mandalinalarda zehirli Chlorpyrifos-methyl tespit edildi

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Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda ve kuru incirlerde güvenli limitin 6 katı oranında Chlorpyrifos-methyl tespit edildiği duyuruldu. Ürünler sınırdan geri çekilerek Türkiye'ye iade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı gıdada sağlığı tehlikeye düşüren firmalara ek olarak bu kez mandalinalar ve kuru incirler gündemde. Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda güvenli limitin 6 katı oranında Chlorpyrifos-methyl tespit edildiği duyuruldu. Ürünler sınırdan geri çekilerek Türkiye'ye iade edildi.

Avrupa'dan dönen bu ürünlerde tespit edilen Chlorpyrifos-meyhyl kimyasalı Türkiye'de yasaklı pestisitler listesinde bulunuyor.

ZEHİRLİ MANDALİNALARI KİM YİYECEK?

Yasağa rağmen insan sağlığını tehlikeye atan adeta zehir niteliğindeki Chlorpyrifos-meyhyl kimyasalının nasıl kullanıldığı ve bunu kullanan işletmelere ne gibi yaptırımların uygulanacağı merak ediliyor. Ayrıca Almanya'dan dönen mandalinaların akıbetinin ne olacağı da tartışma konusu oldu.

SLOVAKYA DA GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Son olarak 21 Ekim günü de Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildi. Slovakya, mandalinaları sınırdan geri çevirdi.

CHLORPYRIFOS-METHYL NEDİR?

Chlorpyrifos-methyl, çeşitli mahsullerdeki böcek zararlılarını kontrol etmek için kullanılan böcek öldürücüler olarak kullanılıyor. Bu madde Türkiye'de yasaklanma sürecinde olsa da halen yaygın olarak tercih edilmeye devam ediyor. Bu maddenin sinir sistemini etkileyerek felçlere yol açtığı biliniyor.

Almanya'da ihraç edilen mandalinalarda zehirli Chlorpyrifos-methyl tespit edildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTayfun Tay:

Verin bizim millet yer sıkıntı yok. Bu millet neleri yemediki..

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSMMM:

Bİ YETKİLİ ÇIKIP ŞİMDİYE KADAR BİR AÇIKLAMA YAPTI MI BU KONULARDA.RESMEN ZEHİR TÜKETİYORUZ HİÇBİR ÖNLEM CEZA YAPTIRIM YOK.ONKOLOJİ BÖLÜMLERİNİN ÖNÜ SIRA YAZIK BU HALKA BU KADAR DA YAPILMAZ.ÜLKEYİ YÖNETEMİYORLAR ARTIK

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAbduLSameD Yildirim:

Bu soruyu soruyor omanazsiniz... Tabiki iç pazarda ... Bizdeki siyasetçilerin yatacak yeri yok... Sağı solu önü arkası aşağısı yukarısı ayni

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Haber YorumlarıA B:

Acıyacaklar mı hiç zannetmiyorum aynen piyasada millet olarak pamuk ipliğine bağlı hayat sürüyor insanlarımız

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Haber Yorumlarıİsa Polat:

bize gagalarlar

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