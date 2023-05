SES Şişli Şubesi, 'Doktor dövüyoruz' sözlerini protesto etti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi, bir sokak röportajında dile getirilen 'Şu an biz doktor beğenmiyoruz, doktorları dövüyoruz' sözlerini Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde protesto etti. Eylemde yapılan açıklamada, '20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikalarının sonucu olarak oluşan durumun en can yakıcı göstergesidir bu cümleler' dedi.

HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: GAYE ŞEYMA CAN

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi, bir sokak röportajında dile getirilen "Şu an biz doktor beğenmiyoruz, doktorları dövüyoruz" sözlerini Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde protesto etti. Eylemde yapılan açıklamada, "20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikalarının sonucu olarak oluşan durumun en can yakıcı göstergesidir bu cümleler" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir halk röportajında bir kişinin "Şu an biz doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz" sözleri üzerine SES Şişli Şube, Okmeydanı Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nin önünde protesto etti. Sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan uygulamaların sağlık çalışanlarına karşı şiddeti artırdığına vurgu yapan SES Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan, "Hastalarımızın mağdur edilmediği, çalışanların darp edilmediği güvenli çalışma alanları istiyoruz" dedi. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HEKİMİN DÖVÜLMESİYLE ÖVÜNÜLEN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ: Bizler bugün mutlu bir gün için toplanmadık. Sizler de izlemişsinizdir. Samsun'da yapılan bir röportajda bir vatandaş, 'Biz eskiden kuyruklardan beklerdik, hekimler bizi azarlardı. Şimdi ise biz onları dövüyoruz' diyor. Sağlık sisteminin geldiği nokta hekimi dövme, hekimlerin kum torbası olarak görülmesi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddetin bu hala gelmesinin asıl sebebi iktidarın dili olduğu çok net biliyoruz. Bizler 'Sağlıkta dönüşüm' adı altında kışkırtılan sağlık talebinin bize getirdiği nokta burası. Değersizleştirilen mesleklerimiz, değersizleştirilen sağlık emekçileri. Hastanelerimiz artık fabrika sistemine dönüştürülmüş durumda. Çalışanlar köle, hastaları ise müşteri noktasına getirdiği nokta en sonunda hekimin dövülmesiyle övünülen bir anlayışla karşı karşıyayız.

EVLERİNDE SAATLERCE TELEFON BAŞINDA BEKLEYEN HASTALARIMIZ, BUNUN SEBEBİ BİZLER DEĞİL, SAĞLIK SİSTEMİNİN KENDİSİDİR: Bizler hastanelerde çalışırken gerek yönetici mobbingleriyle gerek iktidarın kışkırtılmış olduğu sağlık sisteminin mobbing kışkırtma sistemiyle, gerek dayatılan performans sisteminin bize köle gibi çalıştırmasına vesile olan sistemle karşı karşıyayız. Randevu sistemi sanal kuyruklar oluşturmuş durumda. Evlerinde saatlerce telefon başında bekleyen hastalarımız bunun sebebi bizler değiliz, bunun sebebi sağlık sisteminin kendisidir."

SES AVUKATI TEKİN SÜREK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

SES Avukatı Kamil Tekin Sürek, söz konusu videoda konuşan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, kişinin konuşmasında Türk Ceza Kanunu'ndaki 3 farklı suç bulunduğuna değinerek, "Bu maddelerden birincisi 'Suçu ve suçluyu övme', ikincisi 'suç işlemeye tahrik' üçüncüsü ise 'halkı birbirine karşı kışkırtmak' oluyor. Bu suçlar nedeniyle birazdan adliyeye gidip suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.

SES Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İşyeri Temsilcisi Dt. Tülün Çelik'in okuduğu ortak basın açıklamasında da şunlar dile getirildi:

"İKTİDARIN DAYATTIĞI SAĞLIK POLİTİKALARININ EN CAN YAKICI GÖSTERGESİDİR BU CÜMLELER: Bir vatandaş, 'Şu an biz doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz' dedi. 20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikaları sonucu oluşan durumun en can yakıcı göstergesidir bu cümleler. Ne yazık ki bunları sarf eden vatandaşın eğitim durumu, siyasi görüşü değildir nezdimizde söz konusu olan. Kışkırtılmış sağlık beklentisi ile yurttaşı sadece bir oy gözüyle görerek, en temel haklardan biri olan sağlığı da rant kapısına çevirmeye çalışan, performans baskısıyla sağlık çalışanlarını inim inim inleterek 5 dakikada muayenelerle, şaşalı şehir hastaneleri ile göz boyamaya uğraşan, sağlığı niteliğe değil, niceliğe indirgeyen sağlıksızlık halinin vücut bulmuş durumudur bu sözler.

BU 'DOKTOR DÖVÜYORUZ' ZİHNİYETİNİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKLİDİR: Gerek pandemi de gerek her zaman ekonomik- özlük hak kayıplarına rağmen işini layığıyla yapmaya çalışan bunca sağlıkçının hak ettiği muamele bu olmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlığı, 'Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumu tam iyilik halidir' diye tanımlar. Yani, kişisel değil, toplumsal bir olgudur. Sadece tedavi edici değil, koruyucu, iyileştirici, rehabilite edici sağlık politikalarının birlikte uygulanmadığı, çevre, eğitim, iklim, beslenme, ekonomi dahil planlama ve sunumunun yetersiz olduğu durumlarda işte bu tarz görüntülerle de sıklıkla karşılaşırız maalesef. Sadece sağlıkta değil, eğitim, hukuk, barınma gıda alanlarında da eşit, adaletli, liyakatli bir hizmeti örgütleyememiş olan devlet ve iktidar bileşenlerinin halktaki yansımasının sağlıkta şiddete dönüşmemesi için işte bu 'Doktor dövüyoruz' zihniyetinin ortadan kaldırılması gereklidir.

İŞİMİZİ LAYIGIYLA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Bunun için biz sağlıkçılar olarak, tüm olumsuz koşullara rağmen, toplum olarak 'sağlık' halinin bütüncül oluşacağı günleri görene kadar bu zihniyetle mücadeleye, işimizi layığıyla yapmaya devam edeceğiz. Gördüğümüz, yaşadığımız tüm haksız uygulamalara, beyanlara itirazımız, önerilerimizi, örgütlü gücümüzle SES imiz le ses çıkararak devam edeceğiz ta ki şiddetten arınmış, eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti hem hizmeti veren hem alanlar için her yerde uygulanıncaya kadar."

Basın açıklamasının ardından SES yöneticileri, İstanbul Adliyesi'ne giderek "Şu an biz doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz" sözleriyle ilgili suç duyurusunu yaptı.