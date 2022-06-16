Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), geçen ay 15 şiddet vakasında 21 sağlık çalışanının mağdur olduğunu duyurdu.

Sağlık-Sen'in "Mayıs Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu/2022" yayımlandı.

Sağlık çalışanlarının mayısta ana gündem maddelerinden birinin yine "şiddet" olduğu belirtilen raporda, sağlıkta şiddeti katalog suç kapsamına dahil eden kanunun yürürlüğe girmesinin önemli bir adım olduğu ancak bunun uygulamadaki seyrinin de bir o kadar önem taşıdığı vurgulandı.

Raporda, "Mayıs ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 33 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasının yaşandığını görüyoruz. Yaşanan olaylarda 21 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ay boyunca yaşanan 15 şiddet olayının 13'üne hasta ve hasta yakınları neden olurken, 2'sine kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi." ifadeleri kullanıldı.

Raporda ay boyunca şiddet vakalarının 13'ünün hem sözlü hem fiili, 2'sinin de sözlü gerçekleştiği kaydedilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şiddet olaylarının 10'u hastanelerde, 3'ü aile sağlığı merkezlerinde, 2'si ise kliniklerde gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 15 şiddet olayında, 11 doktor, 4 acil tıp teknisyeni, 2 güvenlik görevlisi, 1 hemşire ve 3 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 33 saldırganın 17'si hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 12 saldırgan serbest bırakıldı. 2 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 2 saldırgan ise tutuklandı."

Raporda, mayıs ayında adli mercilerin verdiği kararların bir nebze olsun yüreklere su serptiği, yine de şiddeti caydırıcı nitelikte olmadığı savunuldu.

"Bundan sonra saldırganların en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz"

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, TBMM'de kabul edilen sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeyle çok büyük adım atıldığını, sağlıkta şiddetin, katalog suçlar arasına dahil edildiğini belirtti.

"Bundan sonra saldırganların en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Durmuş, şöyle devam etti:

"Kanunların da kendi başına yeterli olmayacağını biliyoruz. Sağlıkta şiddete neden olan sorunların kökenine inilmedikçe, bunlar çözüme kavuşmadıkça şiddetin son bulmayacağını söyleyebiliriz. Yetkililerin yasada gösterdikleri örnek dayanışmayı kronik sorunların çözümü için de göstermesini bekliyoruz. Aksi halde şiddet, sağlık çalışanlarının kaderi olmayı sürdürecektir. Yetkili sendika olarak bu durumu kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz, reddediyoruz."