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Sağlık-Sen Genel Başkanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti

Sağlık Haberleri

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek 7'inci Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek 7'inci Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Doğan, 7'inci Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili Sağlık-Sen'in hazırladığı tekliflerle hakkında Bakan Koca ile istişarede bulunuldu.

Ziyarette ayrıca sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan, Doğan, yakın zamanda Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta Sağlık-Sen'in toplu sözleşme teklifleri arasında yer alan sorunlara dikkat çekmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Koca da süreci yakından takip ettiğini belirterek ziyaretten dolayı Sağlık-Sen heyetine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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