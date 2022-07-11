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Sağlık-Sen'den "hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi" çağrısı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Sağlık
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Sağlık-Sen'den 'hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi' çağrısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması çağrısında bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması çağrısında bulundu.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarını ve en son Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü hatırlattı.

Bu sorunun önüne geçilmesi için acilen adım atılması gerektiğini belirten Durmuş, "Acilen yapılması gereken, tüm paydaşların katılımıyla bir araya gelinip, yol haritasının belirlenmesi ve adımların birer birer atılmasıdır. Aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması, bu adımların ilkini oluşturmalıdır. Aksi bir yaklaşım, sağlık emekçilerini zaman içinde çalışamaz hale getirir ki bedelini tüm sağlık sistemi öder." ifadelerini kullandı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Sağlık

Ekrem Karakaya Semih Durmuş Konya Sağlık Güncel Haberler

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