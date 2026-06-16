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Menteşe'de 72 yıldır hizmet veren bina yıkılıyor

Menteşe'de 72 yıldır hizmet veren bina yıkılıyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kullanım dışı bırakılan eski hastane binasında yıkım çalışmaları başladı. İlk etapta B Blok'un yıkımına başlanırken, sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar boyunca binlerce vatandaşa sağlık hizmeti veren eski hastane binasında yıkım çalışmaları başladı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kullanım dışı bırakılan yerleşkede ilk etapta B Blok'un yıkımına başlandı.

Muğla'nın sağlık tarihine tanıklık eden eski hastane binası için dönüşüm süreci resmen başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve geçtiğimiz yıl tahliye edilen hastane yerleşkesinde bugün iş makineleri çalışmaya başladı.

1954 yılında Muğla Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan, daha sonra çeşitli dönüşümler geçirerek kentin en önemli sağlık merkezlerinden biri haline gelen hastane, uzun yıllar boyunca bölge halkına şifa dağıttı. 2006 yılında SSK Hastanesi ile birleşen kurum, 2011 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeyi sürdürdü.

Deprem riski nedeniyle kapatılan 4 bloklu yerleşkede yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak B Blok'un yıkımına başlandı. Çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, iş makineleri kontrollü şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan hastane yerleşkesindeki acil servis ve poliklinik hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor. Sağlık hizmetleri ilgili bölümlerde devam ederken, yıkım çalışmaları hizmet verilen alanlardan bağımsız olarak yürütülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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