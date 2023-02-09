Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz"

Sağlık Haberleri

MSB: "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" Milli Savunma Bakanlığı "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" dedi.

MSB: " Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Milli Savunma Bakanlığı " Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesinin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda MSB, "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title