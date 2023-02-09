MSB: "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" Sağlık Haberleri MSB: "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" Milli Savunma Bakanlığı "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" dedi. MSB: " Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" KAHRAMANMARAŞ - Milli Savunma Bakanlığı " Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesinin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda MSB, "Kahramanmaraş'a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Sağlık Haberler

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