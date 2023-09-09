Lösemi Hastası Çocuğun Beşiktaş Forması Hayali Gerçek Oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde lösemi hastası Cavit Çağan Özcan (11) en büyük hayallerinden biri olan Cenk Tosun imzalı Beşiktaş formasına kavuştu. LÖSEV İzmir Şubesi aracılığıyla forması kendisine teslim edilen Cavit Çağan Özcan, çok mutlu olduğunu belirterek, LÖSEV 'e, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Cenk Tosun abiye teşekkür ederim diye konuştu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İzmir Şubesi, Alaşehirli lösemi hastası Cavit Çağan Özcan en büyük hayallerinden birinin gerçekleşmesini sağladı. Özcan'ın, Beşiktaşlı olduğu ve Cenk Tosun'un hayranı olduğunu öğrenen LÖSEV İzmir Şubesi yetkilileri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yetkilileri ile iletişime geçerek, Cenk Tosun'a ulaştı. Duruma kayıtsız kalmayan Cenk Tosun, imzaladığı formasını Özcan'a gönderdi. LÖSEV İzmir Şubesi Aktif İletişim Yönetmeni Deniz Elmalı, Halkla İlişkiler Koordinatör yardımcısı Gamze Berçin Edirne, Sosyal Hizmetler Sorumlusu Fatma Akman'dan oluşan ekip Özcan'ı, Alaşehir İstasyon Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret ederek, formayı teslim etti. Hayali gerçekleşen Özcan'ın yanı sıra annesi Adile Özcan ve babası Mustafa Özcan da mutlu oldu.

Lösemi hastası Cavit Çağan Özcan, LÖSEV 'e, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Cenk Tosun abiye teşekkür ederim. Beşiktaş'ın oyun tarzı tam bana göre, diğer takımlar gibi oynamıyor. Bu nedenle kulübü çok seviyorum. Az bir sürem kaldı. Ondan sonra okula başlayacağım dedi.

Çağan'ın annesi Adile Özcan ise, Tedaviye mayıs ayında başladık. İlk duyduğumuzda tabi ki çok kötü olduk. Çok şükür, iyi ki LÖSEV var. Her zaman arkamızdaydı dedi.

Halkla İlişkiler Koordinatör yardımcısı Gamze Berçin Edirne de Cavit'in Cenk Tosun'u çok sevdiğini öğrendik. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yetkilileri ile konuştuk ve kulübün desteğiyle Çağan'ın hayalini gerçekleştirmek istedik. Cenk Tosun'un kendisinin imzaladığı formasını getirerek, Cavit'in mutluluğunu paylaştık. LÖSEV olarak 25 yıldır destekçilerimizin de yardımlarıyla, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz dedi. LÖSEV tarafından Özcan'a çeşitli oyuncak ve kitaplar da hediye edildi.