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İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Doğru Tanı ve Tedavi Önemli

Sağlık Haberleri

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sedef Kuran, inflamatuar bağırsak hastalıklarında doğru tanının önemine dikkat çekerek, olguların doktor kontrolleri ve aralıklı kolonoskopik değerlendirilmelerinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca kullanılan ilaçların yan etkilerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sedef Kuran, inflamatuar bağırsak hastalıklarında doğru tanının önemine dikkat çekerek "Bağırsaklarda kronik iltihabın olması kanser riskinde artışa neden olur. Bu nedenle olguların doktor kontrolleri ve aralıklı kolonoskopik değerlendirilmeleri önemlidir. Ayrıca kullanılan ilaçlarında olası yan etkilerinin takibi yapılmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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