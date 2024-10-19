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Gıda sektöründe yeni skandal! Satılan ürünler gerçek köfte değil

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 3 yeni ürün eklendi. Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gıdada sahtecilik yapan firmaları teşhir edildiği listeye 3 yeni ürün eklendi.

Köftelerde domuz eti, sucukta eşek eti, kıymada tek tırnaklı eti bulunması skandallarının ardından benzerleri ifşa edildi. Sağlığı tehlikeye atan gıdalar arasına 3 farklı firmanın sattığı ürünlerden dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

İşte hileli ürün satan o 3 marka:

Gıda sektöründe yeni skandal! Satılan ürünler gerçek köfte değil

Gıda sektöründe yeni skandal! Satılan ürünler gerçek köfte değil
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Sağlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Sağlık Finans Yaşam

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Yorumlar (1)

Tamer Çakır:

alıştınız bir olumsuz durum yokken herkes devlet memur bakan iş boka sarınca vatandaşa ya şikayet ediyorlar yada hesabı vatandaşa kesiyorlar bunları bana niye anlatıyorsun be adam bunların cezasını benmi verecem sen niye zamanında görevini yapmıyorsun ceza deyince para toplaması kolay olanlara zam üstüne zam yapmıyorsun da bunları cezasını neden yükseltmiyorsun adamı korkusu yok korkmuyor çünkü ceza almıyor alıştınız vatandaşa yıkılmaya bir daha 15 temmuz gibi bizden yardım istersen burdayız

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