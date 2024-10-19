Gıda sektöründe yeni skandal! Satılan ürünler gerçek köfte değil

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gıdada sahtecilik yapan firmaları teşhir edildiği listeye 3 yeni ürün eklendi.

Köftelerde domuz eti, sucukta eşek eti, kıymada tek tırnaklı eti bulunması skandallarının ardından benzerleri ifşa edildi. Sağlığı tehlikeye atan gıdalar arasına 3 farklı firmanın sattığı ürünlerden dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

İşte hileli ürün satan o 3 marka: