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Gediz'de işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi

Gediz'de işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi
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Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde hijyen ve mevzuat uygunluğunu denetledi. Yetkililer, güvenilir gıda ve tüketici hakları için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmelere yönelik denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu, hijyen şartları ve faaliyet süreçleri titizlikle incelenirken, işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.

Yetkililer, güvenilir gıda, sağlıklı üretim ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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