Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 6-13 Kasım 2026 arasında 239 gıda denetimi yaptı

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla kent genelinde yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından 06 Kasım-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 239 denetim yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması için saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından 06 Kasım-13 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan bir haftalık süreçte il genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 239 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller sırasında mevzuata uygunluğun tespiti amacıyla ürünlerden 9 adet numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Öte yandan, vatandaşların gıda ile ilgili şikayet ve taleplerini ilettiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 15 başvurunun da ekiplerce titizlikle değerlendirilerek sonuçlandırıldığı bildirildi. Yetkililer, tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı