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Diyetisyen Çakaloğlu'ndan Ergenlere Proteini Aşırı Tüketmemeleri Uyarısı

Diyetisyen Çakaloğlu'ndan Ergenlere Proteini Aşırı Tüketmemeleri Uyarısı
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BİRUNİ Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, ergenlik dönemindeki gençlerin protein takviyeleri kullanımı hakkında aileleri uyardı. Hazır protein içecekleri ve barlarının sağlığa zararlı olabileceğini belirtti.

BİRUNİ Üniversite Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu özellikle ergenlik döneminde gençlerin rağbet ettiği protein takviyelerinin kullanımı konusunda aileleri uyardı. Çakaloğlu, "Hazır proteinli içecekler, barlar, tozlar ve diğer takviyeler ergenlerde böbrek sorunları gibi pek çok ciddi hastalığa yol açabilir" dedi.

Türkiye'de gençler arasında spor yapma, kilo verme ve kas geliştirme gibi hedeflerle protein takviyeleri giderek popülerlik kazanıyor. Özellikle erkekler genellikle kas geliştirmek amacıyla protein takviyesi kullanırken, kızlar daha çok kilo vermek veya yoğun dönemlerinde öğün yerine kullanıyor. Hazır protein içecekleri, barlar, tozlar ve diğer takviyeler, protein alımını artırmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor gibi görünse de pediatristler bu takviyelere, özellikle ergenler için, dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre, 14 ile 18 yaş arası kızlar günde 46 gram, erkekler ise 52 gram proteine ihtiyaç duyuyor. Bu miktarlar, sağlıklı bir diyetle kolayca sağlanabilir. Ancak ergenler arasında protein tozları, barları ve içeceklerine olan talep, bu takviyelerin sağlığa zararlı olabileceği endişesini artırıyor. Diyetisyen Gamze Çakaloğlu ise ergenlik döneminde dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu ve protein ihtiyacını düzenli öğünlerle ve çeşitli besin gruplarıyla kolayca karşılanabileceğini söyledi.

'İÇERİĞİ BİLİNMEYEN ÜRÜNLERE DİKKAT'

Fazla protein alımı özellikle ergenlerde çeşitli sorunlara yol açabildiğini belirten Çakaloğlu, "Aşırı protein alımı, dehidrasyona ve böbrekler üzerinde baskıya neden olur. Ayrıca, internet üzerinden satışa çıkan bu takviyelerin bir kısmının içeriği tam olarak bilinmeyebilir. Bu da gençleri bilinmeyen maddelere maruz bırakabilir. Eğer bir ergen her öğünde yeterince protein alıyorsa, ekstra bir takviye almasına gerek yok. Protein takviyeleri genellikle yalnızca vejetaryen ya da vegan diyetler gibi özel beslenme durumlarında tavsiye edilir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MUTFAĞI PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN'

Çakaloğlu, ergenlerin protein ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli bir beslenme programı izlemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Her öğünde protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde almak, sağlıklı büyüme ve gelişme için şarttır" diyen Diyetisyen Çakaloğlu, "Türk mutfağı, protein açısından zengin besinlerle dolu. Kırmızı et, tavuk, balık, baklagiller ve süt ürünleri gibi temel besinler, gençlerin protein ihtiyacını doğal yollarla karşılamalarına yardımcı olur. Ayrıca, sadece doğru beslenme değil, yeterli uyku ve su tüketimi de ergenlerin sağlıklı büyümesi için kritik öneme sahip."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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