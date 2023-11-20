Çayırova'da Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 6 dönümlük alanda inşa edilen Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı. Bilgi Evi'nde derslikler, kütüphane, spor salonu ve sanat atölyesi gibi birçok bölüm bulunuyor. Aile Sağlığı Merkezi ise Şekerpınarlı vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 6 dönümlük alan üzerine inşa edilen Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Şekerpınar Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda ilçeye kazandırılan Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı. Bilgi Evi'nde on derslik, 2 veli eğitim sınıfı, kütüphane, spor salonu, laboratuvar, sanat atölyesi ve müzik sınıfı yer alıyor. Alan ve seçmeli derslerin yanı sıra, bağlama, gitar, melodika, keman, akıl ve zeka oyunları ve resim dersleri verilecek. Bilgi Evi bünyesinde yer alan çocuk kulübünde ise miniklerin eğitim alacağı 3 derslik ve bir etkinlik sınıfı yer alıyor. Çocuklar burada okul öncesi, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi alacak. Projenin giriş katında yer alan aile sağlığı merkezi ise Şekerpınarlı vatandaşların birinci basamak sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Açılan Aile Sağlığı Merkezi ile Çayırova'da ASM'ler başına düşen kişi sayısı ise 3 bin 700'den 3 bin 200'e çekildi.

"6 dönümlük alanda adeta bir kampüs oluşturduk"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Göreve geldiğimizde ilk olarak mahalle danışma meclisleri düzenledik ve Şekerpınar'daki vatandaşlarımız bizden sağlık ocağı ve bilgi evi istedi. Çalışmalarımıza başladık ve bugün 6 dönümlük alanda adeta bir kampüs oluşturduk. Çevresi ve binasıyla birçok fonksiyonu içeren yapıları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. En doğru yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda göreve gelir gelmez ilçemize iki tane kütüphane kazandırdık. Bulunduğumuz alan da ilim irfan yuvası olacak" dedi.

"5 yaşındaki bin 400 yavrumuza eğitim veriyoruz"

Bilgi evi ve sağlık ocağıyla vatandaşlara hizmet vereceklerini ifade eden Çiftçi, "Çayırova Belediyesi olarak 5 yaşındaki bin 400 yavrumuza eğitim veriyoruz. Sadece eğitim değil spor alanında da çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza imkan sunuyoruz. Kültür ve sanat alanında çocuklarımızın donanımlarının artması için gayret ediyoruz. Burada sağlık ocağında hastalarımız şifa bulacak, çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız da aradıkları hizmetlere ulaşacak. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.

"Laf üreten değil, eser üreten bir hizmet anlayışı içindeyiz"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Ailelerimiz ve çocuklarımız için geleceğe dair atılan güzel bir adımda bir aradayız. Gençlerimize ve ailelerimize katkı sunacak bu güzel esere katkı sunan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Eser üretmek ve vatandaşın talebi üzerine bu hizmetleri ortaya koymak gurur verici bir şey. Laf üreten değil, eser üreten bir hizmet anlayışı içindeyiz. Her alanda toplumun tüm katmanlarının derdiyle dertlenen bir anlayışla belediyelerimizde hizmet ediyoruz. Ne yapsak az, ne yapsak yeterli değil anlayışıyla hizmet edeceğiz. Nüfusumuz sürekli artıyor ve her alanda yeni yeni hizmetler üretmeliyiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ