Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi GETAT Çalışanlarına Teşekkür Belgesi
İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) Ünitesi çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Hastane, 3. GETAT Kongresi'nde Türkiye'nin en başarılı ilk 10 hastanesi arasına girmişti.
İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, hastanenin GETAT Ünitesi çalışanlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
3. GETAT Kongresi'nde Türkiye'nin en başarılı ilk 10 hastanesi arasına giren Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca ödüllendirilmişti.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Sağlık