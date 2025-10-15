Haberler

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi GETAT Çalışanlarına Teşekkür Belgesi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi GETAT Çalışanlarına Teşekkür Belgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) Ünitesi çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Hastane, 3. GETAT Kongresi'nde Türkiye'nin en başarılı ilk 10 hastanesi arasına girmişti.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) Ünitesi çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, hastanenin GETAT Ünitesi çalışanlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

3. GETAT Kongresi'nde Türkiye'nin en başarılı ilk 10 hastanesi arasına giren Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca ödüllendirilmişti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Sağlık
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki Müslüman ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.