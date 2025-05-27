Anne Sütünün Satışı Yasaklandı

TİCARET Bakanlığı, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışının yasaklandığını, her bir ihlal için 684 bin 214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde, başta Facebook ve Instagram gibi dijital mecralar olmak üzere çeşitli platformlarda, anne sütünün bireylerce ticari bir mal haline getirilerek, satışa sunulmaya çalışıldığı yönünde Ticaret Bakanlığı'na çeşitli bildirimler ulaşmıştır. Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'684 BİN 214 TL'YE KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLECEK'

Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi dijital ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik içeriklerin paylaşılması ve bu tür işlemlere aracılık edilmesinin de yasak kapsamına alındığı belirtilerek, "6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir" denildi.