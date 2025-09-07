Adana'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Adana'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce "Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" sloganıyla düzenlenen yürüyüş Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda başlayıp, Gençlik Köprüsü önünde sona erdi.

Toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek ve halk sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, "Sağlık İçin Hareket Et" ve "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" yazılı pankartlar taşıdı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, AA muhabirine, sporun önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Altunsu, "Hareketli yaşamın, tüm kronik rahatsızlıklarda yüzde 80 oranında iyileşmeye etkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu açıdan tüm bireyleri sağlıklı yaşamaları için hareket etmeye davet ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri de yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşe sağlık personeli, aileleri ve vatandaşlar katıldı.