64 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 51'i yerli olmak üzere toplam 64 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Açıklamada, sosyal güvenlik alanında yerli üretimin önemine vurgu yapıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 51'i yerli olmak üzere 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
