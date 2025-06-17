33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

Malezya merkezli IHH Healthcare Berhad, Türkiye'deki sağlık yatırımlarını genişletiyor. Acıbadem Sağlık Hizmetleri aracılığıyla, Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesini Trakya Yatırım Holding'den devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

33 YILDIR SEKTÖRDE

1991 yılında kurulan Bayındır Sağlık Grubu, Türkiye'nin köklü özel sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Grup bünyesinde şu anda:

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

ACIBADEM GLOBALDE DE BÜYÜYOR

Acıbadem Sağlık Grubu, sadece Türkiye'de değil; Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Hollanda ve Sırbistan gibi ülkelerde de hizmet veriyor. IHH Healthcare ise, dünyanın önde gelen özel sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında yer alıyor.