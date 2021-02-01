Sağlık kontrollerinden geçen Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzalayacak

Ozan Kabak'ın Liverpool'la anlaşmasının ardından bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu da İngiltere'ye gidiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, 26 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonluyla kiralamak için anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden geçen milli oyuncu, gün içerisinde İngiltere'ye gidecek.