Sağlık kontrollerinden geçen Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzalayacak
Ozan Kabak'ın Liverpool'la anlaşmasının ardından bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu da İngiltere'ye gidiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, 26 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonluyla kiralamak için anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden geçen milli oyuncu, gün içerisinde İngiltere'ye gidecek.
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağlıyor.
Oktay Yokuşlu, West Bromwich için İspanya'da sağlık kontrollerinden geçti. İngiltere'ye gitmek için vize bekliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olacağı bildirildi.
Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı.
Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.