Sağlık Bilimleri Fakültesi farklı kazandı

20.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:48

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol 2. Ligi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Engelliler Entegre Yüksekokulu'nun karşı karşıya geldiği maçı, Sağlık Bilimleri Fakültesi 7-1'lik skorla kazandı.



Yunus Emre Kampüsü Futbol Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk dakikalarında Engelliler Entegre Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesine karşı birçok atak elde etmesine rağmen yalnızca 1 gol bulabildi. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ekibi, maçın ilk yarısın 5-1'lik skor avantajıyla tamamladı. Rahat bir ikinci yarı geçiren Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2 gol daha bularak sahadan 7-1 galip ayrıldı.



"Turnuvaya yakışır bir maç oldu"



Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sorumlusu Latif Orakçı, " Güzel bir maçtı. Sakatlık olmadı ve gençler saygı çerçevesi içinde oynadılar. Bana göre turnuvaya yakışır bir maç oldu. 7-1'lik skorla galip geldik. Fakat rakip takımımızın durumu belliydi. Onlarda çok güzel mücadele etti. Her iki takımada gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA