Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur
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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili son durumu anlattı. Koca, "Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar geldi ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur" ifadelerini kullandı.

10.09.2020 19:50 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının arttığı Van'da açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında Türkiye'nin üzerinde çalıştığı 13 koronavirüs aşısının olduğunu belirterek "Aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur." dedi.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Aşı çalışmalarıyla ilgili soruya yanıt veren Koca, "Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi. Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu. Biz niye izin veriyoruz? Faz 1 faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan, daha geniş insan topluluğuna ve birden fazla ülkede yapılma zorunluluğu olduğu için biz özellikle insanımıza, Türkiye'de genetik farklılık olmak üzere bu aşıların etkisini bilmek istiyoruz. Çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz. Aşı bilim kurulu değerlendirmesini yapmış olur, muhtemelen önümüzdeki hafta Rusya'daki aşının faz 3 çalışmasına izin verebiliriz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMASINDA AŞI 2021'İN BAŞLARINDA ORTAYA ÇIKABİLİR"

Türkiye'de 13 aşı çalışmasının olduğunu söyleyen Koca, "Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur. Muhtemelen Nisan, Mayıs, Haziran'da birkaç çalışma sonuçlanabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur

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Haber Yorumları (6)
SENİOR: Malesef HIV virüsüne 40 yıldır aşı bulamadılar, Coronavirüs içinde uzun bir süre aşı bulabileceklerini sanmıyorum, dikkatli ve tedbirli olmak gerek
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ÇELİK: yoh aga gitmez bu virüs aşıyı bulduk deler 2050 ye kadar türkiyede kaus olıur
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MERT: deneme tahtası mı burası başka ülkeler olumlu sonuç versin sonra burada denersiniz,
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