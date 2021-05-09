Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"
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Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Saffet Akbaş: 'Süper Lig'e çıkmak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş, Ankaraspor maçının ardından, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş, Ankaraspor maçının ardından, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktör Saffet Akbaş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Akbaş, "Maçta sonuçta bizim istediğimiz gibi oldu. Her iki takım futbolcularını, ligin son hafta olması nedeniyle mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Maç aşağı yukarı beklediğimiz düzeyde geçti diyebilirim. Rakibin eksilerini biliyorduk. Ona göre de oynamaya çalıştık. Sadece 2 gol ile yetinebildik ama rakibe de özellikle ilk yarıda pozisyonlar verdik. Kazanmak bizim için mutluluk verici. Play-off ilk maçını rakibimiz Altay ile deplasmanda oynayacağız. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle oyuncularımız ile birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıp o mutluluğu yaşamak istiyoruz. Aslında bunu başarabilirsek başarı diyebileceğim. En azından play-off'tan çıkarsak camia olarak çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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