Sadık Çiftpınar ilk antrenmanına çıktı
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Sadık Çiftpınar ilk antrenmanına çıktı

Sadık Çiftpınar ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sadık Çiftpınar takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sadık Çiftpınar takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman 8'e 3 ile devam etti. Günün idmanı çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana Doğu Anadolu ekibinin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sadık Çiftpınar da katıldı. - MALATYA

Sadık Çiftpınar ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sadık Çiftpınar ilk antrenmanına çıktı - Haberler Spor
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