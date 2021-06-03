Sadık Baş Atakaş Hatayspor'da
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Sadık Baş Atakaş Hatayspor'da

Sadık Baş Atakaş Hatayspor'da
Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, sezonu Eyüpspor'da tamamlayan orta saha oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın bu sezon 4'üncü transferi olan Sadık Baş'ın imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da katıldı. İmza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sadık Baş Atakaş Hataysporumuz'da. Sadık Baş'a ve Atakaş Hataysporumuz'a hayırlı olsun" denildi.

Sadık Baş, geçen sezon oynadığı Eyüpspor'da 34 maçta 10 golle takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Sadık Baş Atakaş Hatayspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk

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