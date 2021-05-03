Sadettin Saran, takipçisine verdiği cevapla Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık yaktı
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Sadettin Saran, takipçisine verdiği cevapla Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık yaktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, Saadettin Saran'ın seçim öncesi sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği yanıt dikkat çekti. Saran, bir takipçinin, 'Koç gelirken ümitliydik maalesef olmadı, Saran'da da ümitlisiniz ama korkuyorum' yorumuna, "Rahat ol" diye cevap verdi, bu da başkanlık düşüncesi olduğuna yorumlandı.

Fenerbahçe'de mayıs ayında yapılacak kongre yaklaşıyor. Başkanlık seçiminde tam 28 bin 528 kişinin oy kullanacak. Ali Koç'un yeniden adaylığını koyacağı konuşulurken, Saadettin Saran'ın 'rahat ol' paylaşımı dikkat çekti. Adaylar arasında gösterilen Aziz Yıldırım dönemindeki yönetici Selim Kosif, böyle bir düşüncesi olmadığını ifade etmişti. Aday olacağı konuşulan eski yönetici İlhan Ekşioğlu'ndan ise bir ses çıkmadı.

Sadettin Saran, takipçisine verdiği cevapla Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık yaktı

ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA 5-6 HAZİRAN

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi. Adı her kongre öncesinde Fenerbahçe başkanlığı için anılan Saadettin Saran'ın Instagram'da bir kullanıcıya verdiği yanıt ise sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Saran'a, Koç dönemi için çok umutlu olduklarını ama hüsran yaşadıklarını belirten takipçi, aynı durumu Saran'da da yaşayabileceklerini yazdı. Saran bu mesaja, 'Rahat ol' cevabı vererek başkanlık için yeşil ışık yaktı.

İşte Saran'ın verdiği cevap:

Sadettin Saran, takipçisine verdiği cevapla Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık yaktı
Sadettin Saran, takipçisine verdiği cevapla Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık yaktı
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