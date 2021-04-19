Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan bile daha fazla para alacak
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Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan bile daha fazla para alacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yayın gelirleri ve diğer kaynaklardan bağımsız 70 milyon euro gelir elde eden Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer kalemler de eklenince paket olarak maksimum 130 milyon euro kazanıyor. Yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne ayak bastı parasının başlangıcı ise 130 milyon euro olarak konuşuluyor. Şampiyonluğa kadar giden yolda katlanan para 400 milyon euroyu aşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise maksimum 130 milyon euro gelire ulaşılabiliyor.

UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımlarla ilgili yaptırımları beklenirken, bu kulüplerin ekonomik açıdan planlarını yaptığı ve yaptırımlardan çekinmediği belirtiliyor. Organizasyonlar arasında maddi olarak büyük bir uçurum var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kulüp bile Avrupa Süper Ligi'ne ayak bastı yapan takımdan daha az para kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Yayın gelirleri ve diğer kaynaklardan bağımsız 70 milyon euro gelir elde eden şampiyon, diğer kalemler de eklenince paket olarak maksimum 130 milyon euro kazanıyor.

Sadece Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan daha fazla gelir elde edecek

DAĞLAR KADAR FARK VAR

Ama Avrupa Süper Ligi'nde ise ayak bastı parası olarak konuşulan başlangıç ücreti 130 milyon euro. Buna diğer gelir kalemleri dahil değil. Süepr Lig'de şampiyonun elde edeceği gelir minimum 400 milyon euro olarak gözüküyor. UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpleri vazgeçirmek için önce ekonomik meseleleri çözüme kavuşturması gerekiyor.

MAKSİMUM 130 MİLYON EURO KAZANILDI

Geçen sezon Bayern Münih kupayı kaldırarak tahmini 130 milyon euro kazanırken, Liverpool ise 2018-19 sezonunda 111 milyon euronun sahibi oldu.

ÖDEME SİSTEMİ NASIL?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ulaşan kulüplerin her biri için minimum 15 milyon euro ödeme garantisi var. Bu rakam daha sonra grup sonuçlarına bağlı olarak tamamlanır, her galibiyet 2,7 milyon euro değerindedir. Son 16'ya ulaşan takımlar garantili ekstra 9.5 milyon euro ve ek ödemeler alır. Çeyrek Finalistler10.5 milyon euro finalist 12 milyon euro alıyor. Her Şampiyonlar Ligi finalisti 15 milyon avro alırken, kazananların 19 milyon euro ikramiye elde ediyor. Aradaki fark sadece 4 milyon euro. Tüm bunlar hesaplandığında en fazla gelir sonucu 76 milyon euro ediyor.

Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan bile daha fazla para alacak
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