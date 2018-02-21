Saç Dökülmesinden Karanfil Kürü Yaparak Kurtulun...

??Sizlere saç dökülmesini durduracak, yeni saç oluşumunu hızlandıracak, saçlara parlaklık ve canlılık verecek, saç kırıklarını onaracak, ve kolay şekil almasını sağlayacak,saç köklerini güçlendirecek karanfil kürü reçetesini vermek istiyorum

Saç dökülmesi sorununa çözüm sunan bitkilerden biri de karanfildir. Başka bir ifadeyle karanfilin faydalarından biri de saç dökülmesini kısa sürede etkili bir şekilde durdurmasıdır. Sadece bu da değil,Karanfili alternatif çözümlerden öne çıkaran birkaç özelliği bulunur:

1. Diğer yöntemler gibi rahatsız edici bir kokusu yoktur. Bu özelliği sayesinde hem kış aylarında hem de yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilir.

2. Hazırlanması ve uygulanması son derece zahmetsizdir.

3. Özellikle tercih etmediğiniz sürece uygulandıktan sonra durulama gerektirmez.

3. Çok kısa sürede sonuç verir.

4. Tonik görevi görür.

Karanfil kürü nasıl uygulanır?

10-15 adet karanfili bir bardak kaynar suya atıp 10 dakika demleyerek karanfil çayını kolayca hazırlayabilirsiniz. Ardından süzerek; kapalı bir kavanozda ılıyana kadar demlenmeye bırakın daha sonra saç diplerine masajla uygulayın .

Bu uygulamayı birkaç gün (etkisini görene kadar) üst üste yaptıktan sonra ; bir süre haftada bir gün, ve sonraları on beş günde bir uygulayarak dökülmeye karşı önlem alabilirsiniz.