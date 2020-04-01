S&P: Küresel kredi koşulları virüs ve petrol tehdidiyle karşı karşıya
Standard & Poor's, koronavirüs salgınının, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin ve piyasalardaki oynaklığın, dünya genelinde ülkelerin kredibilitesi için önemli bir baskı oluşturduğunu bildirdi.
01.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:07
Standard & Poor's, koronavirüs salgınının, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin ve piyasalardaki oynaklığın, dünya genelinde ülkelerin kredibilitesi için önemli bir baskı oluşturduğunu bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com