S&P: Küresel kredi koşulları virüs ve petrol tehdidiyle karşı karşıya Standard & Poor's, koronavirüs salgınının, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin ve piyasalardaki oynaklığın, dünya genelinde ülkelerin kredibilitesi için önemli bir baskı oluşturduğunu bildirdi.

Standard & Poor's, koronavirüs salgınının, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin ve piyasalardaki oynaklığın, dünya genelinde ülkelerin kredibilitesi için önemli bir baskı oluşturduğunu bildirdi. Kaynak: Dunya.com