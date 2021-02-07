Ryan Donk'un sosyal medya paylaşımına Fatih Terim de yorum yaptı

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Mücadelenin ardından Ryan Donk'un yaptığı paylaşıma teknik direktör Fatih Terim de Hollandalı yıldızın Türkçesiyle yorum yaptı.