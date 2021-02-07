Ryan Donk'un sosyal medya paylaşımına Fatih Terim de yorum yaptı
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Ryan Donk'un sosyal medya paylaşımına Fatih Terim de yorum yaptı

07.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:55

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Mücadelenin ardından Ryan Donk'un yaptığı paylaşıma teknik direktör Fatih Terim de Hollandalı yıldızın Türkçesiyle yorum yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'da keyifler yerinde.

Muslera'nın dönüşüyle birlikte kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray'da stoper mevkinde görev yapan Ryan Donk'tan eğlenceli bir paylaşım geldi.

"FATİH HOCAM DUVAR OLMUŞ MU?"

Kadıköy'de oynadıkları maçta gol yemediklerine dikkat çeken bir tasarım paylaşan Ryan Donk, açıklamaya "Marcao usta ve ben. Fatih Hocam duvar olmuş mu?" notunu düştü.

Ryan Donk'un sosyal medya paylaşımına Fatih Terim de yorum yaptı

FATİH TERİM YANIT VERDİ

Fatih Terim ise paylaşıma Donk'un Türkçesiyle karşılık vererek "Olmush evlatlarım olmush" yorumunda bulundu.

Ryan Donk'un sosyal medya paylaşımına Fatih Terim de yorum yaptı
Ryan Donk'un sosyal medya paylaşımına Fatih Terim de yorum yaptı
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