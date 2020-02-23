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Ryan Donk'un Fenerbahçe'ye 3. golü

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Donk, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösterdi.

23.02.2020 21:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:30
Ryan Donk'un Fenerbahçe'ye 3. golü

'ın başarılı futbolcusu , kariyerinde 3. kez 'ye gol atma başarısı gösterdi. Donk 2'sini Galatasaray, 1'ni de Kasımpaşa forması ile kaydetti.


Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da savunmada oynayan Ryan Donk, hücumda da takımına katkı verdi. Donk, müsabakanın 40. dakikasında attığı golle takımına deplasmanda eşitliği getirdi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce ligde Kayserispor maçında da rakip fileleri havalandırmıştı.


Fenerbahçe'ye 3. golü


Ryan Donk ayrıca kariyerinde 3. kez Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösterdi. 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide gol atan Donk, 16 Eylül 2013 yılında da Kasımpaşa'da oynarken Fenerbahçe filelerini havalandırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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