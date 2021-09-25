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Dinleyenler bin pişman! Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenlere fark attı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Dinleyenler bin pişman! Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenlere fark attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Open Letter" adlı yeni rap şarkısını YouTube üzerinden yayınlandı. Şarkıyı beğenmeyenleri sayısı, beğenenlerin sayısını büyük bir farkla geçti.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan ancak sezona sarı-kırmızılı formayla başlayan Ryan Babel, "Young Camp" adlı şarkısıyla başlattığı müzik kariyerinde yol almaya devam ediyor.

"HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞARKEN TOPUN PEŞİNDEN KOŞMAYI UNUTUYORSUN"

24 Eylül'de YouTube kanalından "Open Letter" adlı yeni rap şarkısını yayınlayan Ryan Babel, müzikseverlerden beklediği reaksiyonu alamadı. Şarkıyı beğenmeyenlerin sayısının beğenenlere oranla çok yüksek olması dikkat çekti. Video klibin altına gelen "Abi hayallerinin peşinden koşarken topun peşinden koşmayı unutuyorsun" yorumuna ise beğeni yağdı.

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Ali Gülhan
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