Rüzgar tersine döndü! Bitcoin 40 bin dolar sınırını aştı, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
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Rüzgar tersine döndü! Bitcoin 40 bin dolar sınırını aştı, yatırımcıların ekranı yeşile döndü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Elon Musk'ın araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayabileceklerini duyurması sonrası piyasalarda rüzgar tersine döndü. Dün gece saatlerinde 40 bin doları aşan Bitcoin, burada tutunmayı başararak yükseliş sinyalleri verdi.

Kripto para piyasalarını sürekli olarak manipüle etmekle suçlanan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Bitcoin madenciliğinde temiz enerji kullanılmadığı iddiasıyla Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, kripto para piyasası sert düşüş yaşamış ve Bitcoin 30 bin doları görmüştü.

SON AÇIKLAMA İLE KIRMIZIDAN YEŞİLE DÖNDÜ

İki gün önce yeni bir açıklama daha yapan Musk, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir temiz kaynaklardan almaları durumunda araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayabileceklerini duyurdu ve Bitcoin yeniden yükselişe geçti. Açıklama öncesi neredeyse tamamı kırmızıda olan piyasalarda, son 24 saat içinde en büyük 100 birimden 93'ü artıya geçti.

BITCOIN 40 BİN DOLARI AŞTI

Açıklamaların ardından 33 bin dolar seviyesinden 38 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, dün akşam saatlerinde 40 bin doları aştı ve burada tutunmayı başardı. Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin'in toplam piyasa değeri 757 milyar dolara yükselirken, toplam kripto para hacmi ise 1 trilyon 750 milyar doları aştı.

PİYASA HAKİMİYETİ YÜKSELDİ

Kripto para yatırımcılarının dikkat ettiği önemli konulardan biri de Bitcoin'in piyasa hakimiyeti (dominance) grafiği. Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte, para yeniden buraya akmaya başladı. Gelişmeler öncesi yüzde 41.5 olan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 46'lara kadar yükseldi. Bu da kripto para piyasasındaki toplam paranın yüzde 46'sının Bitcoin'de olduğunu gösteriyor. Öte yandan, son birkaç saatte BTC hakimiyeti biraz gerileyerek yüzde 45,37'ye düştü.

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Rüzgar tersine döndü! Bitcoin 40 bin dolar sınırını aştı, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
SERHAT : Sazan avlamadan önce en az 1 saat belli bir bölgeyi yemlemen lazım daha sonra işttahlanan hayvan yemle iğneyi görmeyecek kadar açgözlü olur ve sonrası müthiş son.
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Rüzgar tersine döndü! Bitcoin 40 bin dolar sınırını aştı, yatırımcıların ekranı yeşile döndü - Haberler Ekonomi
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