Rüzgar sörfünde 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası heyecanı sürüyor
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Rüzgar sörfünde 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası heyecanı sürüyor

Rüzgar sörfünde 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası heyecanı sürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Spor

Rüzgar sörfünde 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası heyecanı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.

Rüzgar sörfünde 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası heyecanı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) organizasyonunda gerçekleştirilen şampiyona, Bitez Mahallesi açıklarında gerçekleştiriliyor. Yarışlarda Türkiye, Yunanistan, İtalya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Belarus'tan 40 sporcu mücadele veriyor.

TYF Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan, AA muhabirine, şampiyonaya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin tanıtımı ve turizm açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirten Kayhan, "Bu şampiyona aynı zamanda Türkiye'nin çok ciddi anlamda deniz sporcusu yetiştirdiğinin de bir göstergesi. Ülkemiz artık su sporlarında müthiş başarılar elde ediyor. Başarılarımızın, bu şampiyonaya ev sahipliği yapmamıza katkısı var." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkeden sporcunun şampiyonaya katılmadığını belirten Kayhan, geçen günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle de bazı katılımların iptal edildiğini belirtti.

Sporcuların mücadelesinde renkli görüntülerin oluştuğu şampiyona, cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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