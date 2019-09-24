Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor!

24.09.2019 12:18

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan elektronik vize uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre 1 Ekim'den itibaren StPetersburg ve Leningrad'a yapılacak seyahatlerde elektronik vize uygulanacak.

"EN FAZLA 30 GÜN SÜRE İÇİN ÜCRETSİZ VERİLECEK"

Açıklamada "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren StPetersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır." ifadelerine yer verildi.